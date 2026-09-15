Toyota за 10 тысяч, которую продали за 900: ВАКС взыскал в доход государства автомобиль бывшей чиновницы Госпродпотребслужбы в Днепре

Высший антикоррупционный суд признал необоснованным имущество бывшей заместительницы начальника управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и её мужа. Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, который семья приобрела за 10 тыс. грн, а впоследствии продала за 900 тыс. грн, тогда как его минимальная рыночная стоимость превышала 2,48 млн грн.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.

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"14 сентября 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора САП, признал необоснованным актив бывшей заместительницы начальника управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области И. Русак-Котелевец и ее мужа и взыскал его стоимость в доход государства", — говорится в сообщении.

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Речь идет об автомобиле "Toyota Land Cruiser 200" 2020 года выпуска. В июле 2024 года семья чиновницы приобрела эту машину за 10 тыс. грн, а через несколько месяцев продала ее за 900 тыс. грн. При этом минимальная рыночная стоимость такого автомобиля составляет более 2,48 млн грн.



Официальные доходы и сбережения семьи не позволяли приобрести этот актив даже по заниженной цене. Отметим, что на момент подачи иска имущество было отчуждено.



Иск основывался на материалах ГБР и доказательствах, собранных прокурором САП.

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