Toyota за 10 тысяч, которую продали за 900: ВАКС взыскал в доход государства автомобиль бывшей чиновницы Госпродпотребслужбы в Днепре
Высший антикоррупционный суд признал необоснованным имущество бывшей заместительницы начальника управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области и её мужа. Речь идет об автомобиле Toyota Land Cruiser 200 2020 года выпуска, который семья приобрела за 10 тыс. грн, а впоследствии продала за 900 тыс. грн, тогда как его минимальная рыночная стоимость превышала 2,48 млн грн.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает САП.
"14 сентября 2026 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск прокурора САП, признал необоснованным актив бывшей заместительницы начальника управления Госпродпотребслужбы в Днепропетровской области И. Русак-Котелевец и ее мужа и взыскал его стоимость в доход государства", — говорится в сообщении.
Речь идет об автомобиле "Toyota Land Cruiser 200" 2020 года выпуска. В июле 2024 года семья чиновницы приобрела эту машину за 10 тыс. грн, а через несколько месяцев продала ее за 900 тыс. грн. При этом минимальная рыночная стоимость такого автомобиля составляет более 2,48 млн грн.
Официальные доходы и сбережения семьи не позволяли приобрести этот актив даже по заниженной цене. Отметим, что на момент подачи иска имущество было отчуждено.
Иск основывался на материалах ГБР и доказательствах, собранных прокурором САП.
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