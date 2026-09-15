Toyota за 10 тисяч, яку продали за 900: ВАКС стягнув у дохід держави авто експосадовиці Держпродспоживслужби в Дніпрі

Вищий антикорупційний суд визнав необґрунтованим актив колишньої заступниці начальника управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області та її чоловіка. Йдеться про Toyota Land Cruiser 200 2020 року, яку родина придбала за 10 тис. грн, а згодом продала за 900 тис. грн, тоді як її мінімальна ринкова вартість перевищувала 2,48 млн грн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє САП.

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"14 вересня 2026 року Вищий антикорупційний суд задовольнив позов прокурора САП, визнав необґрунтованим актив колишньої заступниці начальника управління Держпродспоживслужби в Дніпропетровській області І. Русак-Котелевець та її чоловіка і стягнув його вартість у дохід держави", - ідеться в повідомленні.

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Мова йде про автомобіль "Toyota Land Cruiser 200", 2020 року випуску. У липні 2024 року родина посадовиці придбала цю автівку за 10 тис. грн, а через кілька місяців продала її за 900 тис. грн. При цьому мінімальна ринкова вартість такого авто становить понад 2,48 млн грн.



Офіційні доходи та заощадження родини не дозволяли придбати актив навіть за заниженою ціною. Зазначимо, що на момент подачі позову майно було відчужене.



Позов ґрунтувався на матеріалах ДБР та доказах, зібраних прокурором САП.

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