ВАКС задовольнив позов САП: дохід від продажу Range Rover експосадовця Мін’юсту стягнуть у державний бюджет
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалив стягнути в дохід держави понад 909 тис. грн, отриманих від продажу автомобіля, який раніше був визнаний необґрунтованим активом.
Про це повідомляє НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
"27 липня 2026 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення у справі за позовом прокурора САП до колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України Кірієнка В.А. та його близького родича", - ідеться в дописі.
Суд визнав необґрунтованим активом дохід у розмірі 909 600 грн від продажу у вересні 2024 року за 4 200 000 грн автомобіля "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE", 2021 року випуску. Раніше це майно вже було визнано необґрунтованим активом, а його вартість стягнуто в дохід держави.
Згідно з рішенням суду дохід від продажу автомобіля в сумі понад 909 тис. грн буде стягнуто в дохід держави з відповідачів у рівних частинах: по 454 800 грн з кожного.
Підставою для звернення прокурора до суду з позовом стали матеріали, зібрані спільно з ДБР та НАЗК.
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