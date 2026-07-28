ВАКС задовольнив позов САП: дохід від продажу Range Rover експосадовця Мін’юсту стягнуть у державний бюджет

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та ухвалив стягнути в дохід держави понад 909 тис. грн, отриманих від продажу автомобіля, який раніше був визнаний необґрунтованим активом.

Про це повідомляє НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

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"27 липня 2026 року колегія суддів Вищого антикорупційного суду ухвалила рішення у справі за позовом прокурора САП до колишнього начальника Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань Міністерства юстиції України Кірієнка В.А. та його близького родича", - ідеться в дописі.

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Суд визнав необґрунтованим активом дохід у розмірі 909 600 грн від продажу у вересні 2024 року за 4 200 000 грн автомобіля "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE", 2021 року випуску. Раніше це майно вже було визнано необґрунтованим активом, а його вартість стягнуто в дохід держави.



Згідно з рішенням суду дохід від продажу автомобіля в сумі понад 909 тис. грн буде стягнуто в дохід держави з відповідачів у рівних частинах: по 454 800 грн з кожного.

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Підставою для звернення прокурора до суду з позовом стали матеріали, зібрані спільно з ДБР та НАЗК.