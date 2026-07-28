ВАКС удовлетворил иск САП: доход от продажи Range Rover бывшего чиновника Минюста будет взыскан в государственный бюджет
Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил взыскать в доход государства более 909 тыс. грн, полученных от продажи автомобиля, который ранее был признан необоснованным активом.
Об этом сообщает НАЗК, передает Цензор.НЕТ.
"27 июля 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла решение по делу по иску прокурора САП к бывшему начальнику Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины Кириенко В.А. и его близкому родственнику", - говорится в сообщении.
Суд признал необоснованным активом доход в размере 909 600 грн от продажи в сентябре 2024 года за 4 200 000 грн автомобиля "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE" 2021 года выпуска. Ранее это имущество уже было признано необоснованным активом, а его стоимость взыскана в доход государства.
Согласно решению суда, доход от продажи автомобиля в сумме свыше 909 тыс. грн будет взыскан в доход государства с ответчиков в равных частях: по 454 800 грн с каждого.
Основанием для обращения прокурора в суд с иском стали материалы, собранные совместно с ГБР и НАПК.
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