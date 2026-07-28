ВАКС удовлетворил иск САП: доход от продажи Range Rover бывшего чиновника Минюста будет взыскан в государственный бюджет

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Специализированной антикоррупционной прокуратуры и постановил взыскать в доход государства более 909 тыс. грн, полученных от продажи автомобиля, который ранее был признан необоснованным активом.

Об этом сообщает НАЗК, передает Цензор.НЕТ.

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"27 июля 2026 года коллегия судей Высшего антикоррупционного суда вынесла решение по делу по иску прокурора САП к бывшему начальнику Юго-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний Министерства юстиции Украины Кириенко В.А. и его близкому родственнику", - говорится в сообщении.

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Суд признал необоснованным активом доход в размере 909 600 грн от продажи в сентябре 2024 года за 4 200 000 грн автомобиля "LAND ROVER RANGE ROVER VOGUE" 2021 года выпуска. Ранее это имущество уже было признано необоснованным активом, а его стоимость взыскана в доход государства.



Согласно решению суда, доход от продажи автомобиля в сумме свыше 909 тыс. грн будет взыскан в доход государства с ответчиков в равных частях: по 454 800 грн с каждого.

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Основанием для обращения прокурора в суд с иском стали материалы, собранные совместно с ГБР и НАПК.