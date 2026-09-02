Елітна квартира, оформлена на тещу: ВАКС постановив стягнути з ексміністра агрополітики Коваля 4,3 млн грн

Вищий антикорупційний суд частково задовольнив позов прокурора САП про визнання необґрунтованою частини активу, що оформлений на тещу колишнього міністра аграрної політики та продовольства України Віталія Коваля.

Про це йдеться у повідомленні САП, інформує Цензор.НЕТ.

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Рішення суду

Суд визнав необґрунтованою частину активу, а саме 53,15 % квартири, яка розташована в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві, та постановив стягнути з посадовця в дохід держави її вартість – 4 353 176 гривень.

Установлено, що родичка посадовця у 2021 році набула у приватну власність квартиру площею понад 170 кв. м в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю 8,1 млн грн. З 2023 року посадовець почав вносити відомості про цей об’єкт у свою декларацію як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини.

Позов мотивовано тим, що зібрані докази підтверджують, що посадовець та його сім’я користуються цим об’єктом набагато раніше, ніж він зазначив у декларації.

Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами.

У САП зазначили, що позов ґрунтувався на матеріалах НАБУ, НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів, з урахуванням інформації агенції розслідування Слідство.Інфо.

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Що передувало

Нагадаємо, що в 2024 році журналісти "Слідства.Інфо" з'ясували, що тодішній міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль разом із сім'єю мешкає у квартирі на 170 квадратних метрів в елітному столичному житловому комплексі. Належить ця квартира тещі Віталія Коваля - Галині Баранюк, яка, за даними журналістів, не мала офіційних прибутків на її придбання.

У травні 2025 року повідомлялося, що САП вимагає визнати необґрунтованою частину активу, що оформлений на родичку міністра аграрної політики та продовольства України, на суму понад 9,3 млн грн.

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