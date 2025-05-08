САП вимагає конфіскувати частину квартири вартістю понад 9,3 млн грн, яка оформлена на тещу міністра агрополітики Коваля

САП вимагає визнати необґрунтованою частину активу, що оформлений на родичку чинного міністра аграрної політики та продовольства України, на суму понад 9,3 млн грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр САП.

"08 травня 2025 року прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури за матеріалами НАБУ, НАЗК та на підставі самостійно одержаних доказів, з урахуванням інформації агенції розслідування "Слідство.Інфо", заявлено позов до Вищого антикорупційного суду про визнання необґрунтованою частини активу, що оформлений на родичку чинного Міністра аграрної політики та продовольства України, та стягнення цієї частини чи її вартості в дохід держави (цивільна конфіскація)", - ідеться в повідомленні.

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Родичка міністра агрополітики придбала елітну квартиру

Установлено, що родичкою посадовця у 2021 році набуто у приватну власність квартиру площею понад 170 м2 в одному з елітних житлових комплексів у місті Києві загальною вартістю 300000 доларів США.

Посадовець використовував квартиру як місце проживання

З 2023 року посадовець почав вносити цей об’єкт у свою декларацію як місце проживання його сім’ї та об’єкт оренди його дружини.

Водночас зібрані докази вказують на те, що він і його сім’я почали використовувати цей об’єкт значно раніше.

Розуміючи, що користування таким дороговартісним житлом рано чи пізно приверне увагу, дружина посадовця та її матір у серпні 2023 року уклали договір оренди цієї квартири.

"Аналізом руху коштів на рахунку матері виявлено значну кількість платіжних операцій, які вказують на те, що цим картковим рахунком користувалася саме дружина посадовця, зокрема й за кордоном, коли її матір перебувала в Україні", - зауважили в САП.

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Посадовець заперечив свою та дружини матеріальну причетність до придбання цього об’єкта.

"Аналізом доходів та видатків родички встановлено часткову неможливість набути цей об’єкт нерухомості за рахунок законних доходів. Висунута нею версія про отримання позики на суму майже 5,5 млн грн спростована здобутими доказами", - наголосили в САП.

Зважаючи на це, прокурор САП звернувся до суду з позовом про визнання необґрунтованою частини активу і її стягнення чи стягнення її вартості, що наразі складає понад 9,3 млн грн, у дохід держави.