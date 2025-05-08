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САП требует конфисковать часть квартиры стоимостью более 9,3 млн грн, которая оформлена на тещу министра агрополитики Коваля

Председатель ФГИУ Виталий Коваль

САП требует признать необоснованной часть актива, оформленного на родственницу действующего министра аграрной политики и продовольствия Украины, на сумму более 9,3 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

"08 мая 2025 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам НАБУ, НАПК и на основании самостоятельно полученных доказательств, с учетом информации агентства расследования "Слідство.Інфо", заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованной части актива, оформленного на родственницу действующего Министра аграрной политики и продовольствия Украины, и взыскании этой части или ее стоимости в доход государства (гражданская конфискация)", - говорится в сообщении.

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Родственница министра агрополитики приобрела элитную квартиру

Установлено, что родственницей чиновника в 2021 году приобретено в частную собственность квартиру площадью более 170 м2 в одном из элитных жилых комплексов в городе Киеве общей стоимостью 300000 долларов США.

Чиновник использовал квартиру как место жительства

С 2023 года чиновник начал вносить этот объект в свою декларацию как место жительства его семьи и объект аренды его жены.

В то же время собранные доказательства указывают на то, что он и его семья начали использовать этот объект значительно раньше.

Понимая, что пользование таким дорогостоящим жильем рано или поздно привлечет внимание, жена чиновника и ее мать в августе 2023 года заключили договор аренды этой квартиры.

"Анализом движения средств на счете матери выявлено значительное количество платежных операций, указывающих на то, что этим карточным счетом пользовалась именно жена чиновника, в том числе и за рубежом, когда ее мать находилась в Украине", - отметили в САП.

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Чиновник отрицал свою и жены материальную причастность к приобретению этого объекта.

"Анализом доходов и расходов родственницы установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута полученными доказательствами", - отметили в САП.

Несмотря на это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованной части актива и ее взыскании или взыскании ее стоимости, что сейчас составляет более 9,3 млн грн, в доход государства.

Автор: 

конфискация (601) САП (2070) Коваль Виталий (1)


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Коли оформляєш на тещу, то гуй хто про шо здогадається!
Ще один молодець!
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08.05.2025 17:25 Ответить
А квартири, закордонні вілли та маєтки Єрмака, Зеленського САП не цікавлять?
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08.05.2025 17:26 Ответить
А чому сап наїхало на представника зєльоної команди? Це ж цілий міністр! Ганяти там всяких голів тцк, мсек, райдерадміністрацій, то таке. Нехай не розслабляються і вчасно платять за "дах". А міністр безпосередньо під єдаком ходить.
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08.05.2025 17:30 Ответить
кожна ***.ота хитрожопа до сказу... Цей, хоча б тещі не компенсував за рахунок держави як хряк Стефанчук?
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08.05.2025 17:44 Ответить
А тещу теж арендували?
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08.05.2025 17:55 Ответить
Тещу - у штрафбат; міністра - в загороджувальний загін. Квартиру - під дитячий садочок.
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08.05.2025 18:02 Ответить
 
 