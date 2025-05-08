САП требует конфисковать часть квартиры стоимостью более 9,3 млн грн, которая оформлена на тещу министра агрополитики Коваля

САП требует признать необоснованной часть актива, оформленного на родственницу действующего министра аграрной политики и продовольствия Украины, на сумму более 9,3 млн грн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр САП.

"08 мая 2025 года прокурором Специализированной антикоррупционной прокуратуры по материалам НАБУ, НАПК и на основании самостоятельно полученных доказательств, с учетом информации агентства расследования "Слідство.Інфо", заявлен иск в Высший антикоррупционный суд о признании необоснованной части актива, оформленного на родственницу действующего Министра аграрной политики и продовольствия Украины, и взыскании этой части или ее стоимости в доход государства (гражданская конфискация)", - говорится в сообщении.

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Родственница министра агрополитики приобрела элитную квартиру

Установлено, что родственницей чиновника в 2021 году приобретено в частную собственность квартиру площадью более 170 м2 в одном из элитных жилых комплексов в городе Киеве общей стоимостью 300000 долларов США.

Чиновник использовал квартиру как место жительства

С 2023 года чиновник начал вносить этот объект в свою декларацию как место жительства его семьи и объект аренды его жены.

В то же время собранные доказательства указывают на то, что он и его семья начали использовать этот объект значительно раньше.

Понимая, что пользование таким дорогостоящим жильем рано или поздно привлечет внимание, жена чиновника и ее мать в августе 2023 года заключили договор аренды этой квартиры.

"Анализом движения средств на счете матери выявлено значительное количество платежных операций, указывающих на то, что этим карточным счетом пользовалась именно жена чиновника, в том числе и за рубежом, когда ее мать находилась в Украине", - отметили в САП.

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Чиновник отрицал свою и жены материальную причастность к приобретению этого объекта.

"Анализом доходов и расходов родственницы установлена частичная невозможность приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута полученными доказательствами", - отметили в САП.

Несмотря на это, прокурор САП обратился в суд с иском о признании необоснованной части актива и ее взыскании или взыскании ее стоимости, что сейчас составляет более 9,3 млн грн, в доход государства.