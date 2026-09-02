Элитная квартира, оформленная на тещу: ВАКС постановил взыскать с экс-министра агрополитики Коваля 4,3 млн грн

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил иск прокурора САП о признании необоснованной части активов, оформленных на имя тещи бывшего министра аграрной политики и продовольствия Украины Виталия Коваля.

Об этом говорится в сообщении САП, передает Цензор.НЕТ.

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Решение суда

Суд признал необоснованной часть актива, а именно 53,15 % квартиры, расположенной в одном из элитных жилых комплексов в Киеве, и постановил взыскать с должностного лица в доход государства ее стоимость – 4 353 176 гривен.

Установлено, что родственница чиновника в 2021 году приобрела в частную собственность квартиру площадью более 170 кв. м в одном из элитных жилых комплексов в Киеве общей стоимостью 8,1 млн грн. С 2023 года должностное лицо начало вносить сведения об этом объекте в свою декларацию как о месте проживания его семьи и объекте аренды его супруги.

Иск мотивирован тем, что собранные доказательства подтверждают, что чиновник и его семья пользуются этим объектом гораздо раньше, чем он указал в декларации.

Анализ доходов и расходов родственницы показал, что приобрести этот объект недвижимости за счет законных доходов было частично невозможно. Выдвинутая ею версия о получении займа на сумму почти 5,5 млн грн опровергнута полученными доказательствами.

В САП отметили, что иск основывался на материалах НАБУ, НАЗК и на основании самостоятельно полученных доказательств, с учетом информации агентства расследований "Следство.Инфо".

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Что предшествовало

Напомним, что в 2024 году журналисты "Следства.Инфо" выяснили, что тогдашний министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль вместе с семьей проживает в квартире площадью 170 квадратных метров в элитном столичном жилом комплексе. Эта квартира принадлежит теще Виталия Коваля — Галине Баранюк, которая, по данным журналистов, не имела официальных доходов на ее приобретение.

В мае 2025 года сообщалось, что САП требует признать необоснованной часть активов, оформленных на родственницу министра аграрной политики и продовольствия Украины, на сумму свыше 9,3 млн грн.

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