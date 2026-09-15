Силы обороны поразили место запуска БПЛА и средства РЭБ РФ, - Генштаб
14 сентября и в ночь на 15 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов противника.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Удары по местам запуска БПЛА и складам
В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.
В Новосветловке Луганской области поражен склад горюче-смазочных материалов противника.
Поражение средств РЭБ и РЛС
В Трубчевске, Почепе-2 и Речице Брянской области РФ поражены три станции радиоэлектронной борьбы российского агрессора.
В Погребах и Мосточено Брянской области РФ поражены радиолокационные станции систем контроля воздушного пространства противника.
В Злинце Брянской области РФ поражен ретранслятор MESH-сети противника.
"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль