Силы обороны поразили место запуска БПЛА и средства РЭБ РФ, - Генштаб

14 сентября и в ночь на 15 сентября 2026 года подразделения Сил обороны Украины нанесли удары по ряду важных военных объектов противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Удары по местам запуска БПЛА и складам

В районе города Донецка поражено место хранения, подготовки и запуска ударных БПЛА.

В Новосветловке Луганской области поражен склад горюче-смазочных материалов противника.

Поражение средств РЭБ и РЛС

В Трубчевске, Почепе-2 и Речице Брянской области РФ поражены три станции радиоэлектронной борьбы российского агрессора.



В Погребах и Мосточено Брянской области РФ поражены радиолокационные станции систем контроля воздушного пространства противника.



В Злинце Брянской области РФ поражен ретранслятор MESH-сети противника.

"Масштаб нанесенного ущерба уточняется. Работа по ключевым военным целям противника продолжается", - говорится в сообщении.

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