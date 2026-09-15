Сили оборони уразили місце запуску БпЛА та засоби РЕБ РФ, - Генштаб
14 вересня та в ніч на 15 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Удари по місця пуску БпЛА та складах
У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.
У Новосвітлівці Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника.
Ураження РЕБ та РЛС
У Трубчевську, Почепі-2 та Речиці Брянської області РФ уражено три станції радіоелектронної боротьби російського агресора.
У Погребах та Мосточено Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції систем контролю повітряного простору противника.
У Злинці Брянської області РФ уражено ретранслятор MESH-мережі противника.
"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - йдеться в повідомленні.
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