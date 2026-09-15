Сили оборони уразили місце запуску БпЛА та засоби РЕБ РФ, - Генштаб

14 вересня та в ніч на 15 вересня 2026 року підрозділи Сил оборони України уразили низку важливих військових об’єктів противника.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Удари по місця пуску БпЛА та складах

У районі міста Донецьк уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БпЛА.

У Новосвітлівці Луганської області уражено склад паливно-мастильних матеріалів противника.

Ураження РЕБ та РЛС

У Трубчевську, Почепі-2 та Речиці Брянської області РФ уражено три станції радіоелектронної боротьби російського агресора.



У Погребах та Мосточено Брянської області РФ уражено радіолокаційні станції систем контролю повітряного простору противника.



У Злинці Брянської області РФ уражено ретранслятор MESH-мережі противника.

"Ступінь завданих збитків уточнюється. Робота по ключових військових цілях противника триває", - йдеться в повідомленні.

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