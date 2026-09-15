Дважды задерживали в ЕС: экс-мэра Рахова, скрывавшегося от правосудия, экстрадировали в Украину
Бывший мэр Рахова, который почти три года находился в международном розыске и дважды задерживался в странах ЕС, был экстрадирован в Украину. После передачи украинской стороне суд поместил его под стражу, установив альтернативу в виде залога в размере около 333 тыс. грн.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Офиса генерального прокурора.
Экстрадиция подозреваемого
10 сентября 2026 года его передали украинской стороне в пункте пропуска "Порубное" на украинско-румынской границе. Экстрадиция была осуществлена при взаимодействии Офиса Генерального прокурора, Закарпатской областной прокуратуры и компетентных органов Румынии.
После доставки в Украину суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. В то же время определена альтернатива - залог в размере около 333 тыс. грн.
Прокуратура считает такой размер залога недостаточным, учитывая, что ранее мужчина уклонялся от правосудия. В связи с этим решение суда в части размера залога будет обжаловано в апелляционном порядке.
По данным следствия, в конце 2025 года экс-мэра задержали в Чехии и запретили покидать территорию страны. Однако впоследствии он оказался в Румынии, где его задержали повторно. После завершения необходимых процедур мужчину экстрадировали в Украину.
Дело мэра Рахова
- По материалам следствия, бывший чиновник может быть причастен к завышению стоимости работ при строительстве реабилитационно-оздоровительного центра.
- Согласно документам, работы были выполнены в полном объеме, однако экспертиза установила несоответствие фактических объемов и стоимости выполненных работ заявленным.
- Бывшему чиновнику заочно сообщили о подозрении в растрате чужого имущества путем злоупотребления служебным положением, совершенной по предварительному сговору группой лиц, а также в служебном подлоге - по ч. 4 ст. 191 и ч. 1 ст. 366 УК Украины.
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