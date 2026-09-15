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Новини Екстрадиція підозрюваних
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Двічі затримували в ЄС: ексмера Рахова, який переховувався від правосуддя, екстрадували в Україну

рахів

Ексмера Рахова, який майже три роки перебував у міжнародному розшуку та двічі затримувався у країнах ЄС, екстрадували в Україну. Після передачі українській стороні суд узяв його під варту, визначивши альтернативу у вигляді застави близько 333 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Екстрадиція підозрюваного

10 вересня 2026 року його передали українській стороні в пункті пропуску "Порубне" на українсько-румунському кордоні. Екстрадицію забезпечено у взаємодії Офісу Генерального прокурора, Закарпатської обласної прокуратури та компетентних органів Румунії.

Після доставки в Україну суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас визначено альтернативу — заставу близько 333 тис. грн.

Прокуратура вважає такий розмір застави недостатнім, зважаючи на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. У зв’язку з цим рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку.

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За даними слідства, наприкінці 2025 року ексмера затримали в Чехії та заборонили залишати територію країни. Однак згодом він опинився в Румунії, де його затримали повторно. Після завершення необхідних процедур чоловіка екстрадували в Україну.

Після втечі з Чехії до Румунії: ексмера Рахова екстрадували в Україну
Після втечі з Чехії до Румунії: ексмера Рахова екстрадували в Україну
Після втечі з Чехії до Румунії: ексмера Рахова екстрадували в Україну

Справа мера Рахова

  • За матеріалами слідства, експосадовець може бути причетний до завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру.
  • За документами, роботи виконали в повному обсязі, однак експертиза встановила невідповідність фактичних обсягів та вартості виконаних робіт задекларованим.
  • Експосадовцю заочно повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні — за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

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Автор: 

мер (500) екстрадиція (440) Офіс Генпрокурора (3804) Закарпатська область (2107) Рахівський район (1) Рахів (1)
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