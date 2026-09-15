Двічі затримували в ЄС: ексмера Рахова, який переховувався від правосуддя, екстрадували в Україну

Ексмера Рахова, який майже три роки перебував у міжнародному розшуку та двічі затримувався у країнах ЄС, екстрадували в Україну. Після передачі українській стороні суд узяв його під варту, визначивши альтернативу у вигляді застави близько 333 тис. грн.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Офісу генпрокурора.

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Екстрадиція підозрюваного

10 вересня 2026 року його передали українській стороні в пункті пропуску "Порубне" на українсько-румунському кордоні. Екстрадицію забезпечено у взаємодії Офісу Генерального прокурора, Закарпатської обласної прокуратури та компетентних органів Румунії.



Після доставки в Україну суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Водночас визначено альтернативу — заставу близько 333 тис. грн.



Прокуратура вважає такий розмір застави недостатнім, зважаючи на те, що раніше чоловік ухилявся від правосуддя. У зв’язку з цим рішення суду в частині розміру застави оскаржуватимуть в апеляційному порядку.

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За даними слідства, наприкінці 2025 року ексмера затримали в Чехії та заборонили залишати територію країни. Однак згодом він опинився в Румунії, де його затримали повторно. Після завершення необхідних процедур чоловіка екстрадували в Україну.







Справа мера Рахова

За матеріалами слідства, експосадовець може бути причетний до завищення вартості робіт під час будівництва реабілітаційно-оздоровчого центру.

За документами, роботи виконали в повному обсязі, однак експертиза встановила невідповідність фактичних обсягів та вартості виконаних робіт задекларованим.

Експосадовцю заочно повідомили про підозру у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненій за попередньою змовою групою осіб, а також у службовому підробленні — за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 КК України.

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