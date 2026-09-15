Финляндия одобрила новый пакет военной помощи Украине на 290 млн евро, - Стубб

Финляндия одобрила 34-й пакет военной помощи Украине общей стоимостью 290 млн евро. Он будет включать помощь, о которой Украина срочно просила для подготовки к суровой зиме.

Об этом сообщил президент Финляндии Александр Стубб в соцсети X, передает Цензор.НЕТ.

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Как отметил Стубб, решение о выделении нового пакета было принято во вторник, 15 сентября.

"Украина ведет оборонительную борьбу уже пятый год. Мы поддерживаем Украину, потому что это морально правильно. Речь идет о безопасности всей Европы, а значит, и Финляндии", - подчеркнул президент.

Конкретный состав 34-го пакета военной помощи Стубб не раскрыл.

Ранее президент Финляндии заявлял, что Украине необходимо готовиться к худшему сценарию зимой. По его словам, Хельсинки работает над тем, чтобы у Украины было достаточно энергоресурсов.

Также Финляндия готовит для Украины пакет средств противовоздушной обороны, в который должны войти некоторые из наиболее актуальных для Киева позиций.

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