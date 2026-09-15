Фінляндія схвалила новий пакет військової допомоги Україні на 290 млн євро, - Стубб

Фінляндія схвалила 34-й пакет військової допомоги Україні загальною вартістю 290 млн євро. Він міститиме допомогу, яку Україна терміново запитувала для підготовки до складної зими.

Про це повідомив президент Фінляндії Александр Стубб у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначив Стубб, рішення про виділення нового пакета ухвалили у вівторок, 15 вересня.

"Україна веде оборонну боротьбу вже п’ятий рік. Ми підтримуємо Україну, бо це морально правильно. Йдеться про безпеку всієї Європи, а отже, і Фінляндії", – наголосив президент.

Конкретний склад 34-го пакета військової допомоги Стубб не розкрив.

Раніше президент Фінляндії заявляв, що Україні необхідно готуватися до найгіршого сценарію взимку. За його словами, Гельсінкі працює над тим, щоб Україна мала достатньо енергоресурсів.

Також Фінляндія готує для України пакет засобів протиповітряної оборони, до якого мають увійти деякі з найбільш нагальних для Києва позицій.

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