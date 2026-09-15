Школьников 5-8 классов в Бурятии призвали идти воевать против Украины: "Без вас мы не справимся"

В российской Бурятии во время массового спортивного мероприятия ученикам 5-8 классов фактически предложили готовиться к войне против Украины. Мужчина в военной форме заявил детям, что они "нужны" российским военным и что "без них не справятся".

Об этом сообщили российские СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Как отмечается, инцидент произошел 13 сентября в Улан-Удэ во время ежегодного всероссийского забега "Кросс нации". На месте проведения спортивного мероприятия в этом году также развернули мобилизационный пункт.

По завершении забега для учеников 5–8 классов на сцену вышел мужчина в военной форме. По словам дочери руководителя бурятского отделения КПРФ Саяны Федотовой, он начал хвалить детей и призывать их в будущем участвовать в войне.

"Вы нам нужны, мы воюем, приходите, без вас мы не справимся", - пересказала Федотова его слова.

Читайте также: Кремлевский пропагандист Прилепин: "У нас заканчиваются русские мужики. Нам нужна еще одна-две-три республики, чтобы подпитать себя военной силой". ВИДЕО

Женщина подчеркнула, что такие заявления прозвучали именно перед несовершеннолетними.

"Это говорят школьникам на "Кроссе нации". Говорят о том, что они должны идти воевать. Школьники. Дети", - заявила она.

Милитаризация российских детей после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину усиливается. В школах возобновили начальную военную подготовку, а старшеклассников обучают строевой подготовке, обращению с ручными гранатами и действиям во время боевых операций.

Кроме того, в РФ проводят военно-патриотическую игру "Зарница 2.0", к которой привлекают детей с семи лет. Школьников учат управлять дронами, штурмовать позиции, ориентироваться в условиях боевых действий и отрабатывать элементы пропагандистской работы.

Ранее в Госдуме РФ предлагали начинать подготовку детей к возможной войне с НАТО и ЕС уже с пятого класса.

Напомним, как сообщал ранее Цензор.НЕТ, в российских школах в 2,5 раза увеличили количество уроков по военной подготовке.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В российских школах в 2,5 раза увеличили количество уроков по подготовке к войне