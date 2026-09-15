Школярів 5–8 класів у Бурятії закликали йти воювати проти України: "Без вас ми не впораємося"
У російській Бурятії під час масового спортивного заходу учням 5–8 класів фактично запропонували готуватися до війни проти України. Чоловік у військовій формі заявив дітям, що вони "потрібні" російським військовим і що "без них не впораються".
Про це повідомили російські ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, інцидент стався 13 вересня в Улан-Уде під час щорічного всеросійського забігу "Крос нації". На місці проведення спортивного заходу цього року також розгорнули мобілізаційний пункт.
Після завершення забігу для учнів 5–8 класів на сцену вийшов чоловік у військовій формі. За словами доньки керівника бурятського відділення КПРФ Саяни Федотової, він почав хвалити дітей та закликати їх у майбутньому долучатися до війни.
"Ви нам потрібні, ми воюємо, приходьте, без вас ми не впораємося", – переказала Федотова його слова.
Жінка наголосила, що такі заяви пролунали саме перед неповнолітніми.
"Кажуть це школярам на "Кросі нації". Кажуть про те, що вони повинні йти воювати. Школярі. Діти", – заявила вона.
Мілітаризація російських дітей після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну посилюється. У школах відновили початкову військову підготовку, а старшокласників навчають стройової підготовки, поводження з ручними гранатами та дій під час бойових операцій.
Крім того, в РФ проводять військово-патріотичну гру "Зарница 2.0", до якої залучають дітей із семи років. Школярів навчають керувати дронами, штурмувати позиції, орієнтуватися в умовах бойових дій та відпрацьовувати елементи пропагандистської роботи.
Раніше у Держдумі РФ пропонували розпочинати підготовку дітей до можливої війни з НАТО та ЄС уже з п’ятого класу.
- Нагадаємо, як повідомляв раніше Цензор.НЕТ, у російських школах у 2,5 раза збільшили кількість уроків із військової підготовки.
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