Более 3 тысяч военнообязанных украинцев прибыли в Германию в августе

Более 3 тысяч граждан Украины, подлежащих призыву на военную службу, прибыли в Германию в течение августа 2026 года. Это произошло несмотря на то, что с 5 августа на эту категорию украинцев перестала распространяться общеевропейская программа временной защиты.

Об этом сообщает Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) со ссылкой на данные Федерального ведомства по вопросам миграции и беженцев, передает Цензор.НЕТ.

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Как отмечается, по состоянию на конец августа в Германии находились в общей сложности 1 358 212 человек, прибывших в страну из-за войны в Украине.

По данным немецкого ведомства, в течение лета количество вновь прибывших украинцев постепенно росло. В июне соответствующий показатель составлял 413 633 человека, в июле - 416 409, а в августе - 419 613.

В то же время с 5 августа на граждан Украины, подлежащих воинской обязанности, перестала распространяться общеевропейская программа временной защиты. Несмотря на изменение правил, в августе в Германию прибыли более 3 тысяч украинцев этой категории.

Германия остается одной из европейских стран с наибольшим количеством украинцев, выехавших за границу из-за полномасштабного российского вторжения.

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