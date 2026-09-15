Понад 3 тисячі військовозобов’язаних українців прибули до Німеччини у серпні
Понад 3 тисячі громадян України, які підлягають військовому обов’язку, прибули до Німеччини протягом серпня 2026 року. Це відбулося попри те, що з 5 серпня на цю категорію українців перестала поширюватися загальноєвропейська програма тимчасового захисту.
Про це повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на дані Федерального відомства з питань міграції та біженців, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, станом на кінець серпня в Німеччині перебували загалом 1 358 212 людей, які прибули до країни через війну в Україні.
За даними німецького відомства, протягом літа кількість новоприбулих українців поступово зростала. У червні відповідний показник становив 413 633 особи, у липні – 416 409, а в серпні – 419 613.
Водночас із 5 серпня на громадян України, які підлягають військовому обов’язку, перестала поширюватися загальноєвропейська програма тимчасового захисту. Попри зміну правил, у серпні до Німеччини прибули понад 3 тисячі українців цієї категорії.
Німеччина залишається однією з європейських країн із найбільшою кількістю українців, які виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення.
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