Понад 3 тисячі військовозобов’язаних українців прибули до Німеччини у серпні

Понад 3 тисячі громадян України, які підлягають військовому обов’язку, прибули до Німеччини протягом серпня 2026 року. Це відбулося попри те, що з 5 серпня на цю категорію українців перестала поширюватися загальноєвропейська програма тимчасового захисту.

Про це повідомляє Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) з посиланням на дані Федерального відомства з питань міграції та біженців, передає Цензор.НЕТ.

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Як зазначається, станом на кінець серпня в Німеччині перебували загалом 1 358 212 людей, які прибули до країни через війну в Україні.

За даними німецького відомства, протягом літа кількість новоприбулих українців поступово зростала. У червні відповідний показник становив 413 633 особи, у липні – 416 409, а в серпні – 419 613.

Водночас із 5 серпня на громадян України, які підлягають військовому обов’язку, перестала поширюватися загальноєвропейська програма тимчасового захисту. Попри зміну правил, у серпні до Німеччини прибули понад 3 тисячі українців цієї категорії.

Німеччина залишається однією з європейських країн із найбільшою кількістю українців, які виїхали за кордон через повномасштабне російське вторгнення.

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