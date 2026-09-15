Минфин представил бюджет-2027: на оборону выделено почти 4,9 триллиона гривен, учителям повысят зарплаты до 27,3 тысячи
Министерство финансов обнародовало проект государственного бюджета Украины на 2027 год.
Об этом говорится в материалах Минфина, которые приводит Цензор.НЕТ.
На оборону будет выделено почти 4,9 триллиона гривен
Доходы государственного бюджета в 2027 году планируются на уровне 5 триллионов 648 миллиардов гривен. Это на 452,1 миллиарда гривен, или на 8,7%, больше плана на 2026 год.
Расходы должны вырасти до 7 триллионов 272 миллиардов гривен. По сравнению с 2026 годом это на 864,9 миллиарда гривен, или на 13,5%, больше.
Основные показатели проекта бюджета:
- доходы — 5 триллионов 648 миллиардов гривен;
- расходы — 7 триллионов 272 миллиарда гривен;
- потребность во внешней поддержке — 52,6 миллиарда долларов.
На безопасность и оборону в 2027 году предусмотрено 4 триллиона 885 миллиардов гривен. Это 43,8% ВВП Украины и на 517,9 миллиарда гривен больше, чем в прошлом году.
Средства планируется распределить следующим образом:
- 1 триллион 791,7 миллиарда гривен — на оплату труда с начислениями;
- 2 триллиона 298,5 миллиарда гривен — на вооружение и военную технику;
- 499,9 миллиарда гривен — на прочие расходы;
- 264,9 миллиарда гривен — в резерве средств;
- 30 миллиардов гривен — на государственные гарантии для вооружения и военной техники.
Отдельно в проекте бюджета предусмотрены средства на образование и медицину.
На образование планируется направить 328,5 миллиарда гривен. Это на 50,8 миллиарда гривен больше, чем в 2026 году.
Средняя зарплата опытного учителя в 2027 году должна составить 27,3 тысячи гривен. Также предусмотрены средства на академические стипендии, питание школьников всех классов и строительство укрытий в школах.
На медицину выделят 292,5 миллиарда гривен. В связи с повышением тарифов на медицинские услуги средняя зарплата врача специализированной помощи должна вырасти как минимум до 30 тысяч гривен, а медсестры — до 20 тысяч гривен.
Еще 10 миллиардов гривен предусмотрено на бесплатные скрининги здоровья для людей в возрасте от 40 лет.
Ветеранам, ВПЛ и громадам предусмотрены миллиарды
На ветеранскую политику в 2027 году планируется направить 20,5 миллиарда гривен. Из этой суммы 12,2 миллиарда гривен предусмотрено на возвращение ветеранов к гражданской жизни, в частности на выплаты, реабилитацию, психологическую помощь и профессиональную адаптацию.
На поддержку внутренне перемещенных лиц выделят 83,2 миллиарда гривен.
В частности:
- 39,6 миллиарда гривен — пособие на проживание;
- 11,5 миллиарда гривен — компенсация за уничтоженное имущество;
- 5,5 миллиарда гривен — компенсация за уничтоженное жилье по программе HOME.
Социальные выплаты и меры Минсоцполитики должны вырасти до 540,3 миллиарда гривен. Большая часть — 292,8 миллиарда гривен — пойдет на доплаты к пенсиям.
На поддержку экономики и бизнеса предусмотрено 96 миллиардов гривен. Средства будут направлены, в частности, на льготные кредиты под 5-7-9%, программу "еОселя" и оборонные технологии Brave1.
На поддержку регионов и общин заложено 133,6 миллиарда гривен. Часть этих средств планируется направить прифронтовым и временно оккупированным территориям.
Государственный дорожный фонд планируется восстановить частично — на 25%. На содержание и строительство дорог предусмотрено 52,8 миллиарда гривен.
Средства распределят следующим образом:
- 10,1 миллиарда гривен — на выполнение долговых обязательств по заимствованиям для развития сети автомобильных дорог общего пользования;
- 34,2 миллиарда гривен — на содержание и развитие дорог государственного значения;
- 8,5 миллиарда гривен — на содержание и развитие местных дорог, улиц и дорог коммунальной собственности.
Еще 18,2 миллиарда гривен направят на компенсацию разницы в тарифах. Это должно компенсировать разницу между экономически обоснованной стоимостью коммунальных услуг и тарифами для населения.
Для финансирования бюджета в 2027 году Украине понадобится международная поддержка в размере 52,6 миллиарда долларов.
"Потребность в международной поддержке в 2027 году составит 52,6 миллиарда долларов", — говорится в проекте бюджета.
Средства планируется привлечь от Европейского Союза, стран G7, Международного валютного фонда, Всемирного банка и Великобритании.
Проект закона о государственном бюджете на 2027 год Минфин планирует передать на рассмотрение Кабинета министров, а после этого — Верховной Рады.
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