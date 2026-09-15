Мінфін представив бюджет-2027: оборона отримає майже 4,9 трильйона гривень, вчителям підвищать зарплати до 27,3 тисячі

Міністерство фінансів оприлюднило проєкт державного бюджету України на 2027 рік.

Про це йдеться в матеріалах Мінфіну, які наводить Цензор.НЕТ.

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Оборона отримає майже 4,9 трильйона гривень

Доходи державного бюджету у 2027 році планують на рівні 5 трильйонів 648 мільярдів гривень. Це на 452,1 мільярда гривень, або на 8,7%, більше за план на 2026 рік.

Видатки мають зрости до 7 трильйонів 272 мільярдів гривень. Порівняно з 2026 роком це на 864,9 мільярда гривень, або на 13,5%, більше.

Основні показники проєкту бюджету:

доходи — 5 трильйонів 648 мільярдів гривень;

видатки — 7 трильйонів 272 мільярдів гривень;

потреба у зовнішній підтримці — 52,6 мільярда доларів.

На безпеку і оборону у 2027 році передбачили 4 трильйони 885 мільярдів гривень. Це 43,8% ВВП України та на 517,9 мільярда гривень більше, ніж торік.

Кошти планують розподілити так:

1 трильйон 791,7 мільярда гривень — на оплату праці з нарахуваннями;

2 трильйони 298,5 мільярда гривень — на озброєння та військову техніку;

499,9 мільярда гривень — на інші видатки;

264,9 мільярда гривень — у резерві коштів;

30 мільярдів гривень — на державні гарантії для озброєння та військової техніки.

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Окремо у проєкті бюджету передбачили кошти на освіту та медицину.

На освіту планують спрямувати 328,5 мільярда гривень. Це на 50,8 мільярда гривень більше, ніж у 2026 році.

Середня зарплата досвідченого вчителя у 2027 році має становити 27,3 тисячі гривень. Також передбачені кошти на академічні стипендії, харчування школярів усіх класів та будівництво укриттів у школах.

На медицину закладуть 292,5 мільярда гривень. Через підвищення тарифів на медичні послуги середня зарплата лікаря спеціалізованої допомоги має зрости щонайменше до 30 тисяч гривень, а медсестри — до 20 тисяч гривень.

Ще 10 мільярдів гривень передбачено на безкоштовні скринінги здоров’я для людей віком від 40 років.

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Ветеранам, ВПО та громадам передбачили мільярди

На ветеранську політику у 2027 році планують спрямувати 20,5 мільярда гривень. Із цієї суми 12,2 мільярда гривень передбачено на повернення ветеранів до цивільного життя, зокрема виплати, реабілітацію, психологічну допомогу та професійну адаптацію.

На підтримку внутрішньо переміщених осіб закладуть 83,2 мільярда гривень.

Зокрема:

39,6 мільярда гривень — допомога на проживання;

11,5 мільярда гривень — компенсація за знищене майно;

5,5 мільярда гривень — компенсація за знищене житло за програмою HOME.

Соціальні виплати та заходи Мінсоцполітики мають зрости до 540,3 мільярда гривень. Найбільша частина — 292,8 мільярда гривень — піде на доплати до пенсій.

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На підтримку економіки та бізнесу передбачили 96 мільярдів гривень. Кошти спрямують, зокрема, на пільгові кредити 5-7-9%, програму єОселя та оборонні технології Brave1.

Для підтримки регіонів і громад закладуть 133,6 мільярда гривень. Частину цих коштів планують спрямувати прифронтовим і тимчасово окупованим територіям.

Державний дорожній фонд планують відновити частково — на 25%. На утримання та будівництво доріг передбачено 52,8 мільярда гривень.

Кошти розподілять так:

10,1 мільярда гривень — на виконання боргових зобов’язань за запозиченнями для розвитку мережі автомобільних доріг загального користування;

34,2 мільярда гривень — на утримання та розвиток доріг державного значення;

8,5 мільярда гривень — на утримання та розвиток місцевих доріг, вулиць і доріг комунальної власності.

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Ще 18,2 мільярда гривень спрямують на компенсацію різниці в тарифах. Це має компенсувати різницю між економічно обґрунтованою вартістю комунальних послуг і тарифами для населення.

Для фінансування бюджету у 2027 році Україні знадобиться міжнародна підтримка на 52,6 мільярда доларів.

"Потреба у міжнародній підтримці у 2027 році становитиме 52,6 мільярда доларів", — йдеться у проєкті бюджету.

Кошти планують залучити від Європейського Союзу, країн G7, Міжнародного валютного фонду, Світового банку та Великої Британії.

Проєкт закону про державний бюджет на 2027 рік Мінфін планує передати на розгляд Кабінету Міністрів, а після цього — Верховної Ради.

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