Эстония может присоединиться к французской инициативе по усилению ядерного сдерживания, - премьер

Эстония начала переговоры с Францией о возможном участии во французской инициативе по усилению ядерного сдерживания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет эстонская общественная телерадиовещательная корпорация ERR.

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Эстония обсуждает сотрудничество с Францией

Французская инициатива предусматривает усиление ядерного сдерживания и расширение сотрудничества с европейскими партнерами.

Эстония в настоящее время обсуждает с Парижем возможность присоединиться к этому формату. Таллинн рассматривает такое участие как одно из направлений углубления взаимодействия с Францией в сфере безопасности.

Премьер-министр Эстонии Кристен Михал заявил, что страна уже находится под ядерным зонтиком НАТО.

"Мы уже находимся под ядерным зонтиком НАТО. Франция также поддерживает нашу независимость, размещая войска в Эстонии. Поэтому, если появится возможность углубить сотрудничество в ядерной сфере, это, вероятно, произойдет", — сказал Михал.

Переговоры между Эстонией и Францией по этому вопросу продолжаются.

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Европейские страны укрепляют сотрудничество в ядерной сфере

На фоне этих переговоров ряд европейских стран рассматривает дополнительные меры в сфере ядерной безопасности.

Литва может уже зимой внести изменения в Конституцию, чтобы разрешить размещение ядерного оружия на своей территории. Президент Литвы Гитанас Науседа заявлял о практически единодушной поддержке этой идеи среди лидеров парламентских партий.

В конце июня 2026 года президент Финляндии Александр Стубб подписал поправки к закону о ядерной энергетике. Этот шаг разрешил ввоз, транзит и хранение ядерного оружия на территории страны в рамках интеграции в оборонную систему НАТО.

В то же время Польша и Франция начали конкретные переговоры о "ядерном зонтике". Стороны уже провели первое заседание специальной координационной группы.

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