Естонія може долучитися до французької ініціативи з посилення ядерного стримування, - прем’єр

Естонія розпочала переговори з Францією щодо можливої участі у французькій ініціативі з посилення ядерного стримування.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише естонська громадська телерадіомовна корпорація ERR.

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Естонія обговорює співпрацю з Францією

Французька ініціатива передбачає посилення ядерного стримування та розширення співпраці з європейськими партнерами.

Естонія наразі обговорює з Парижем можливість долучитися до цього формату. Таллінн розглядає таку участь як один із напрямів поглиблення безпекової взаємодії з Францією.

Прем’єр-міністр Естонії Крістен Міхал заявив, що країна вже перебуває під ядерною парасолькою НАТО.

"Ми вже перебуваємо під ядерною парасолькою НАТО. Франція також підтримує нашу незалежність, розміщуючи війська в Естонії. Тож якщо з’явиться можливість поглибити співпрацю в ядерній галузі, це, ймовірно, станеться", — сказав Міхал.

Переговори між Естонією та Францією щодо цього питання тривають.

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Європейські країни посилюють ядерну співпрацю

На тлі цих переговорів низка європейських країн розглядає додаткові кроки у сфері ядерної безпеки.

Литва може вже взимку внести зміни до Конституції, щоб дозволити розміщення ядерної зброї на своїй території. Президент Литви Ґітанас Науседа заявляв про практично одностайну підтримку цієї ідеї серед лідерів парламентських партій.

Наприкінці червня 2026 року президент Фінляндії Олександр Стубб підписав поправки до закону про ядерну енергетику. Цей крок дозволив ввезення, транзит і зберігання ядерної зброї на території країни в рамках інтеграції до оборонної системи НАТО.

Водночас Польща та Франція розпочали конкретні переговори щодо ядерної парасольки. Сторони вже провели перше засідання спеціальної координаційної групи.

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