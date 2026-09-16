Официально подтверждена депортация 20 тысяч украинских детей, - Лубинец

Российский государственный концерн "Газпром" финансировал вывоз украинских детей в Россию с временно оккупированных территорий.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец во время встречи с министром иностранных дел Монако и председателем Комитета министров Совета Европы Изабель Берро-Амадей.

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Он подчеркнул, что официально подтверждено около 20 тысяч депортированных и принудительно перемещенных украинских детей.

К этому процессу привлечен также и российский бизнес. В частности, украинская сторона заявила, что "Газпром" финансировал вывоз в Россию тысяч украинских детей.

"Им меняют имена, даты и места рождения, навязывают русский язык, привлекают в "Юнармию". Это не "эвакуация". Это системное стирание украинской идентичности и принудительная милитаризация детей", — заявил Лубинец.

Вопрос гражданских заложников

Отдельно в ходе встречи обсуждалось незаконное удержание Россией украинских гражданских лиц.

Речь идет, в частности, о журналистах, религиозных деятелях, активистах и других людях, которых, по данным Украины, преследуют из-за их проукраинской позиции или идентичности.

Также обсудили принудительную паспортизацию украинцев на оккупированных территориях, присвоение имущества и заселение этих территорий гражданами РФ.

Украина призывает расследовать нападения на гражданских лиц

Лубинец также поднял вопрос о российских атаках на гражданскую инфраструктуру и применении дронов против гражданского населения.

В частности, речь шла о случаях, которые Украина называет "сафари на гражданских", когда российские военные прицельно атакуют людей с помощью беспилотников.

Омбудсмен призвал Совет Европы отдельно расследовать эту практику и возможную связь с подготовкой военнослужащих российской армии.

По украинским данным, в Украине уже зафиксировано более 265 тысяч военных преступлений.

Украина подчеркнула необходимость привлечения России к ответственности

В ходе встречи также был поднят вопрос о создании Специального трибунала по преступлениям руководства РФ.

Лубинец подчеркнул необходимость не только международной поддержки, но и создания действенных механизмов привлечения виновных к ответственности.

В этом году Монако присоединилось к международной Коалиции за возвращение украинских детей, которая, по словам украинской стороны, в настоящее время объединяет 51 участника.

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