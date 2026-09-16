Офіційно підтверджено депортацію 20 тисяч українських дітей, - Лубінець

Російський державний концерн "Газпром" фінансував вивезення українських дітей до Росії з тимчасово окупованих територій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець під час зустрічі з міністеркою закордонних справ Монако та головою Комітету міністрів Ради Європи Ізабель Берро-Амадей.

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Він наголосив. що офіційно підтверджено близько 20 тисяч депортованих і примусово переміщених українських дітей.

То цього процесу залучений також і російський бізнес. Зокрема, українська сторона заявила, що "Газпром" фінансував вивезення до Росії тисяч українських дітей.

"Їм змінюють імена, дати та місця народження, нав’язують російську мову, залучають до "Юнармії". Це не "евакуація". Це системне стирання української ідентичності та примусова мілітаризація дітей", - заявив Лубінець.

Питання цивільних заручників

Окремо під час зустрічі говорили про незаконне утримання Росією українських цивільних.

Йдеться, зокрема, про журналістів, релігійних діячів, активістів та інших людей, яких, за даними України, переслідують через їхню проукраїнську позицію або ідентичність.

Також обговорили примусову паспортизацію українців на окупованих територіях, привласнення майна та заселення цих територій громадянами РФ.

Україна закликає дослідити атаки на цивільних

Лубінець також порушив питання російських атак на цивільну інфраструктуру та застосування дронів проти цивільного населення.

Зокрема, йшлося про випадки, які Україна називає "сафарі на цивільних", коли російські військові прицільно атакують людей із безпілотників.

Омбудсмен закликав Раду Європи окремо дослідити цю практику та можливий зв’язок із підготовкою військовослужбовців російської армії.

За українськими даними, в Україні вже зафіксовано понад 265 тисяч воєнних злочинів.

Україна наголосила на необхідності відповідальності Росії

Під час зустрічі також порушили питання створення Спеціального трибуналу щодо злочинів керівництва РФ.

Лубінець наголосив на необхідності не лише міжнародної підтримки, а й створення дієвих механізмів притягнення винних до відповідальності.

Цього року Монако приєдналося до міжнародної Коаліції за повернення українських дітей, яка, за словами української сторони, нині об’єднує 51 учасника.

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