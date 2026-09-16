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17 объектов повреждены в 5 районах Киевщины: пострадавших нет
В течение последних суток и с утра под ударами РФ находились 5 районов Киевской области.
Об этом сообщил глава ОГА Тимур Ткаченко, передает Цензор.НЕТ.
Последствия
Так, в результате атаки ударных БПЛА повреждено 17 объектов.
"Последствия зафиксированы в Белоцерковском, Бориспольском, Броварском, Бучанском и Обуховском районах.
Повреждены 8 частных домовладений, 5 транспортных средств, коммунальное учреждение, ангарное и производственное помещение", — говорится в сообщении.
Пострадавших в результате российских ударов нет.
На местах работают все необходимые оперативные службы. Специалисты ликвидируют последствия атаки и помогают людям.
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