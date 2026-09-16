117 1
17 об’єктів пошкоджено у 5 районах Київщини: постраждалих немає
Під ударом РФ протягом минулої доби та від ранку перебували 5 районів Київської області.
Про це повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки
Так, внаслідок атаки ударних БпЛА пошкоджено 17 об’єктів.
"Наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах.
Пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення", - йдеться в повідомленні.
Постраждалих внаслідок російських ударів немає.
На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль