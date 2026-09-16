17 об’єктів пошкоджено у 5 районах Київщини: постраждалих немає

Під ударом РФ протягом минулої доби та від ранку перебували 5 районів Київської області.

Про це повідомив керівник ОВА Тимур Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки

Так, внаслідок атаки ударних БпЛА пошкоджено 17 об’єктів.

"Наслідки зафіксовані у Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Бучанському та Обухівському районах.



Пошкоджено 8 приватних домоволодінь, 5 транспортних засобів, комунальна установа, ангарне та виробниче приміщення", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих внаслідок російських ударів немає.

На місцях працюють усі необхідні оперативні служби. Фахівці ліквідовують наслідки атаки та допомагають людям.

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