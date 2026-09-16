СБС ликвидировали "героя России", генерала Груниса, - Мадяр. ВИДЕО
Бойцы Сил беспилотных систем ликвидировали российского генерала Антона Груниса.
Об этом сообщил командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще" — Путин о генерале Грунисе ("Грозный"), который в июле доложил о полном взятии Константиновки и впоследствии получил звание Героя России.
Как человек с венгерской фамилией, родившийся в Украине и воюющий вместе с "Птицами" за Родину, докладываю голосом через рот: генерал Грунис был ликвидирован "наградным" отделом возмездия "Птиц" СБС 12 сентября 2026 года в ночном логове на временно оккупированной территории Донецкой области", — отметил он.
Это уже седьмое подтвержденное уничтожение оккупанта уровня комбрига / ком. дивизии / ком. армии воинами Сил беспилотных систем.
"На этот раз филигранно сработали "Птицы" 427-й обр СБС "Рарог", — добавил Мадяр.
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