СБС ліквідували "героя Росії", генерала Груніса, - Мадяр. ВIДЕО
Воїни Сил безпілотних систем ліквідували російського генерала Антона Груніса.
Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще"- путін про генерала Груніса ("Грозний"), що доповідав у липні про повне взяття Констянтинівки з подальшим отриманням героя росії.
Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької обл", - зазначив він.
Це вже сьома підтвердження ліквідація окупанта рівня комбриг /ком.дивізії /ком.армії воїнами Сил безпілотних систем.
"Цього разу філігранно спрацювали Птахи 427 обр СБС "Рарог", - додав Мадяр.
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