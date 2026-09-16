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Новини Ліквідація російських окупантів
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СБС ліквідували "героя Росії", генерала Груніса, - Мадяр. ВIДЕО

Воїни Сил безпілотних систем ліквідували російського генерала Антона Груніса.

Про це повідомив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр), передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Человек с литовской фамилией, родившийся в Казани, воюет блестяще"- путін про генерала Груніса ("Грозний"), що доповідав у липні про повне взяття Констянтинівки з подальшим отриманням героя росії.

Як людина з угорським прізвищем, народжена в Україні, та воююча з Птахами за Неньку, доповідаю голосом через рота: генерала Груніса "нагородним" відділом відплати Птахів СБС ліквідовано 12 вересня 2026 року у нічному лігві на ТОТ Донецької обл", - зазначив він.

Це вже сьома підтвердження ліквідація окупанта рівня комбриг /ком.дивізії /ком.армії воїнами Сил безпілотних систем.

"Цього разу філігранно спрацювали Птахи 427 обр СБС "Рарог", - додав Мадяр.

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Автор: 

ліквідація (4613) генерал (98) Бровді Роберт Мадяр (204) Сили безпілотних систем (650)
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Топ коментарі
+23
Птахам Мадяра найщиріші побажання
у його роботі по успішному знищенню
русофашистів , які не дають нам
спокійно жити 👍🏼🙏🏼❤️
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16.09.2026 11:47 Відповісти
+18
Груніс смокче пеніс.
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16.09.2026 11:45 Відповісти
+15
жаба цицьки дала...
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16.09.2026 11:44 Відповісти

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