Оккупанты в Севастополе "национализировали" имущество предприятий и физических лиц из-за обвинений в связях с Украиной, - ЦПД

В оккупированном Севастополе российская оккупационная администрация приняла решение об изъятии имущества шести предприятий и пяти физических лиц. Среди формальных оснований называют якобы помощь ВСУ, подписки на проукраинские ресурсы и связи с Украиной.

Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации, передает Цензор.НЕТ.

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В Севастополе оккупанты изъяли имущество 11 владельцев

В оккупированном Севастополе российская администрация приняла решение о "национализации" имущества шести предприятий и пяти физических лиц. Формальным поводом для экспроприации заводов, складских комплексов и риэлторских компаний стали обвинения в "помощи ВСУ", подписке на проукраинские группы в соцсетях или связях с Украиной.

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"Безхозное имущество" как механизм присвоения

Изъятие так называемого бесхозного имущества уже давно стало массовой практикой оккупантов в захваченных Россией районах Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей. Теперь враг применяет дополнительный механизм незаконной конфискации имущества под маской "борьбы с антироссийской деятельностью". Фактически оккупационная администрация просто перераспределяет чужое имущество в пользу лояльных режиму лиц.



"Подобные решения в очередной раз демонстрируют, что РФ принесла на временно оккупированные территории Украины тотальное беззаконие и мародерские практики", — подчеркнули в ЦПД.

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