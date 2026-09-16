Пятерых агентов РФ, готовивших убийства и теракты, разоблачили в США

Генеральный прокурор США Тодд Бланш объявил о предъявлении обвинений пяти участникам агентурной сети спецслужб РФ. Они вербовали исполнителей для терактов в странах Европы и готовили убийство российского диссидента в США.

Об этом пишет ABC News, передает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Сеть лиц в обвинительном акте названа "работающей на разведывательные службы Российской Федерации" (сеть "RIS").

С 2024 года они занимались розыском и слежкой за российскими диссидентами, проживающими в США и Европе, а также координировали террористические атаки на военную и гражданскую инфраструктуру в европейских странах, поддерживающих Украину.

В обвинительном акте названы три предполагаемых "высокопоставленных" члена сети, а также два предполагаемых вербовщика. Согласно обвинениям, сеть также якобы пыталась вербовать людей в США для совершения террористических атак в Европе.

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О ком идет речь?

Среди обвиняемых, как говорится в пресс-релизе Минюста США, — 63-летний бывший полковник спецслужб РФ Юрий Храмеев и его 27-летний сын, офицер ФСБ Кирилл Храмеев. В состав группы также входил 35-летний гражданин Кубы Оэмис Ромагоза Дуррути, проживающий в России.

Еще двое обвиняемых — 35-летний гражданин Кубы Яйдель Дельгадо Суарес и 22-летний гражданин Венесуэлы Анхель Эдуардо Кастро, которые выполняли роль вербовщиков для сети RIS.

"Эти обвиняемые, по данным следствия, действовали как часть глобальной сети наемных убийц, которая простиралась до Соединенных Штатов, пытаясь вербовать граждан США и иностранцев для совершения убийств по указанию Кремля", — подчеркнул помощник генерального прокурора США по вопросам национальной безопасности Джон Айзенберг.

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Организация убийств

Первый случай

Летом 2026 года агенты РФ завербовали резидента США для слежки и организации убийства известного российского диссидента. Ему пообещали от 1 тыс. до 1,5 тыс. долларов США за слежку, а за убийство — 40 тыс. долларов.

Мужчина отказался совершать убийство лично, после чего кураторы поинтересовались у него, сможет ли тот найти других людей для этого.

Второй случай

Также была еще одна попытка убийства. В прошлом году сеть RIS привлекла гражданина США для убийства человека, находившегося в Литве. Они описали его как "плохого парня", который "рассказывает неправду о России".

Сначала Кирилл Храмеев завербовал гражданина США, чтобы тот поехал по предполагаемому адресу жертвы и сделал фото. После того как тот согласился и выполнил задание в обмен на обещание выплатить 200 долларов, Кирилл Храмеев познакомил его с человеком, которого назвал своим "боссом" и "полковником", — им оказался Юрий Храмеев.

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"Юрий Храмеев предложил гражданину США около $25 тысяч за то, чтобы "убить его" (речь идет о вышеупомянутой потенциальной жертве. — Ред.). Юрий Храмеев также сказал гражданину США, что они хотят смерти жертвы, поскольку тот "распространяет грязь о моей стране" и "искажает историю".

После этого Юрий Храмеев прислал гражданину США-1 фотографию жертвы и объяснил, что его можно убить, "бросив бутылку с бензином" или "вонзив в него нож".

После того как Гражданин США-1 отказался совершить убийство, Юрий Храмеев предложил ему "более простую работу", которая могла предполагать "поджог склада с имуществом или продуктами" или "бросить бутылку с бензином в электрическую подстанцию", — говорится в сообщении.

Юрий Храмеев четко объяснил, что целью является нанесение ударов по "всем странам, которые помогают Украине", и что он предлагает "серьезные деньги за серьезную работу". В конце концов Юрий Храмеев подтвердил, что является "полковником российских разведывательных органов".

Следствие также установило, что в июне 2024 года кубинец Дуррути координировал подготовку к нападению в Праге, а в сентябре того же года — теракт в Литве.

Агентов РФ обвиняют в сговоре с целью финансирования терроризма (за это предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет), а троих из них — в сговоре с целью совершения убийства по заказу (до 10 лет лишения свободы).

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