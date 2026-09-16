П’ятьох агентів РФ, які готували вбивства і теракти, викрили у США

Генпрокурор США Тодд Бланш оголосив про висунення обвинувачення п'ятьо учасникам агентурної мережі спецслужб РФ. Вони вербували виконавців для терактів у країнах Європи та готували вбивство російського дисидента у Штатах.

Про це пише ABC News, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Мережу осіб в обвинувальному акті названо такою, що "працює на розвідувальні служби Російської Федерації" (мережа "RIS").

Із 2024 року вони займалися розшуком і стеженням за російськими дисидентами, які проживають у США та Європі, а також координували терористичні атаки на військову та цивільну інфраструктуру в європейських країнах, що підтримують Україну.

В обвинувальному акті названо трьох імовірних "високопоставлених" членів мережі, а також двох імовірних вербувальників. Згідно з обвинуваченнями, мережа також нібито намагалася вербувати людей у США для здійснення терористичних атак у Європі.

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Про кого йдеться?

Серед обвинувачених, йдеться в пресрелізі Мін'юсту США, - 63-річний колишній полковник спецслужб РФ Юрій Храмєєв та його 27-річний син, офіцер ФСБ Кирило Храмєєв. До складу групу також входив 35-річний громадянин Куби Оеміс Ромагоза Дурруті, який проживає в Росії.

Ще двоє обвинувачених - 35-річний громадянин Куби Яйдель Дельгадо Суарес і 22-річний громадянин Венесуели Анхель Едуардо Кастро, які виконували роль вербувальників для мережі RIS.

"Ці обвинувачені, за даними слідства, діяли як частина глобальної мережі найманих убивць, що досягла меж Сполучених Штатів, намагаючись вербувати громадян США та іноземців для здійснення вбивств за вказівкою Кремля", - наголосив помічник генерального прокурора США з питань нацбезпеки Джон Айзенберг.

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Організації вбивств

Перший кейс

Влітку 2026 року агенти РФ завербували резидента США для стеження та організації вбивства відомого російського дисидента. Йому пообіцяли від 1 тис. до 1,5 тис. доларів США за стеження, а за вбивство - $40 тис.

Чоловік відмовився здійснювати вбивство особисто, після чого куратори поцікавилися у нього, чи зможе той знайти інших людей для цього.

Другий кейс

Також була ще одна спроба вбивства. Минулого року мережа RIS залучила громадянина США для вбивства людини, яка перебувала у Литві. Вони описали її як "поганого хлопця", який "розповідає неправду про Росію".

Спочатку Кирилоа Храмєєв завербував Громадянина США, щоб той поїхав за ймовірною адресою жертви та зробив фото. Після того як він погодився та виконав завдання в обмін на обіцянку виплатити $200, Кирило Храмєєв познайомив його з людиною, яку назвав своїм "босом" і "полковником", - ним виявився Юрій Храмєєв.

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"Юрій Храмєєв запропонував Громадянину США близько $25 тисяч за те, щоб "убити його" (йдеться про вищезгадану потенційну жертву. - Ред.). Юрій Храмєєв також сказав Громадянину США, що вони хочуть смерті жертви, оскільки той "поширює бруд про мою країну" та "спотворює історію".

Після цього Юрій Храмєєв надіслав Громадянину США-1 фотографію жертви і пояснив, що його можна вбити, "кинувши пляшку з бензином" або "встромивши в нього ніж".

Після того як Громадянин США-1 відмовився здійснювати вбивство, Юрій Храмєєв запропонував йому "простішу роботу", яка могла передбачати "підпал складу з майном або продуктами" чи "кинути пляшку з бензином на електричну підстанцію", - йдеться в повідомленні.

Юрій Храмєєв чітко пояснив, що метою є завдання ударів по "всіх країнах, які допомагають Україні", і що він пропонує "серйозні гроші за серйозну роботу". Зрештою Юрій Храмєєв підтвердив, що є "полковником російських розвідувальних органів".

Слідство також встановило, що у червні 2024 року кубинець Дурруті координував підготовку до нападу в Празі, а у вересні того ж року - теракт в Литві.

Агентів РФ звинувачують у змові з метою фінансування тероризму (за це карають строком до 20 років позбавлення волі), а трьох із них - у змові задля скоєння вбивства на замовлення (до 10 років ув'язнення).

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