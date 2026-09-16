Окупанти в Севастополі "націоналізували" майно підприємств і фізосіб через звинувачення у зв’язках з Україною, - ЦПД

В окупованому Севастополі російська окупаційна адміністрація ухвалила рішення про вилучення майна шести підприємств та п’яти фізичних осіб. Серед формальних підстав називають нібито допомогу ЗСУ, підписки на проукраїнські ресурси та зв’язки з Україною.

Про це повідомили у Центрі протидії дезінформації, передає Цензор.НЕТ.

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У Севастополі окупанти забрали майно 11 власників

В окупованому Севастополі російська адміністрація ухвалила рішення про "націоналізацію" майна шести підприємств і п'яти фізичних осіб. Формальним приводом для експропріації заводів, складських комплексів та компаній з нерухомості стали звинувачення в "допомозі ЗСУ", підписці на проукраїнські групи в соцмережах чи зв'язках з Україною.

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"Безгосподарне майно" як механізм привласнення

Вилучення так званого безгосподарного майна вже давно стало масовою практикою окупантів у захоплених росією районах Донеччини, Луганщини, Запоріжжя та Херсонщини. Тепер ворог застосовує додатковий механізм незаконної конфіскації майна під маскою "боротьби з антиросійською діяльністю". Фактично окупаційна адміністрація просто перерозподіляє чуже майно на користь лояльних до режиму осіб.



"Подібні рішення вчергове демонструють, що рф принесла на тимчасово окуповані території України тотальне беззаконня та мародерські практики", - наголосили в ЦПД.

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