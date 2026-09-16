Оккупанты активизировали авиационно-бомбовые удары по портам Николаева и применение "бандеролей", - ГВ "Південь"

Российские войска начали наносить авиационно-бомбовые удары по морским и речным портам Николаева, а также активизировали применение "бандеролей".

Об этом рассказала спикер Группировки войск (сил) "Південь" Анастасия Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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По ее словам, оккупанты несколько изменили характер действий на Приднепровском направлении.

"В частности, враг начал наносить авиационно-бомбовые удары по объектам транспортной инфраструктуры Николаева (в основном это морские и речные порты). Враг также активизировал применение барражирующих боеприпасов типа "Бандероль", - отметила Шевченко.

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Она добавила, что в целом противник активно применяет оперативно-тактическую авиацию и ударные беспилотники различных типов, нанося огневые удары по населенным пунктам, прилегающим к линии боевого столкновения.

Отмечается, что больше всего от вражеских обстрелов страдают прифронтовые Запорожье, Херсон, Марганец, Камышеваха, а также населенные пункты, прилегающие к линии боевого столкновения.

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