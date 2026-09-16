Оккупанты активизировали авиационно-бомбовые удары по портам Николаева и применение "бандеролей", - ГВ "Південь"
Российские войска начали наносить авиационно-бомбовые удары по морским и речным портам Николаева, а также активизировали применение "бандеролей".
Об этом рассказала спикер Группировки войск (сил) "Південь" Анастасия Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.
Что известно
По ее словам, оккупанты несколько изменили характер действий на Приднепровском направлении.
"В частности, враг начал наносить авиационно-бомбовые удары по объектам транспортной инфраструктуры Николаева (в основном это морские и речные порты). Враг также активизировал применение барражирующих боеприпасов типа "Бандероль", - отметила Шевченко.
Она добавила, что в целом противник активно применяет оперативно-тактическую авиацию и ударные беспилотники различных типов, нанося огневые удары по населенным пунктам, прилегающим к линии боевого столкновения.
Отмечается, что больше всего от вражеских обстрелов страдают прифронтовые Запорожье, Херсон, Марганец, Камышеваха, а также населенные пункты, прилегающие к линии боевого столкновения.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль