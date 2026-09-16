Окупанти активізували авіаційно-бомбові удари по портах Миколаєва та застосування "Бандеролей", - УВ "Південь"
Російські війська почали завдавати авіаційно-бомбових ударів по морських і річкових портах Миколаєва, а також активізували застосування "Бандеролей".
Про це розповіла речниця Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо
Так, за її словами, окупанти дещо змінили характер дій на Придніпровському напрямку.
"Зокрема, ворог почав наносити авіаційно-бомбові удари по об’єктах транспортної інфраструктури Миколаєва (здебільшого це морські та річкові порти). Активізував ворог і застосування баражуючих боєприпасів типу "Бандероль", - зазначила Шевченко.
Вона додала, що загалом противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та ударні безпілотники різних типів, завдаючи вогневого ураження по населених пунктах, прилеглих до лінії бойового зіткнення.
Зазначається, що найбільше від ворожих обстрілів потерпають прифронтові Запоріжжя, Херсон, Марганець, Комишуваха, а також населені пункти, прилеглі до лінії бойового зіткнення.
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