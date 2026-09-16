Окупанти активізували авіаційно-бомбові удари по портах Миколаєва та застосування "Бандеролей", - УВ "Південь"

Російські війська почали завдавати авіаційно-бомбових ударів по морських і річкових портах Миколаєва, а також активізували застосування "Бандеролей".

Про це розповіла речниця Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Що відомо

Так, за її словами, окупанти дещо змінили характер дій на Придніпровському напрямку.

"Зокрема, ворог почав наносити авіаційно-бомбові удари по об’єктах транспортної інфраструктури Миколаєва (здебільшого це морські та річкові порти). Активізував ворог і застосування баражуючих боєприпасів типу "Бандероль", - зазначила Шевченко.

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Вона додала, що загалом противник активно застосовує оперативно-тактичну авіацію та ударні безпілотники різних типів, завдаючи вогневого ураження по населених пунктах, прилеглих до лінії бойового зіткнення.

Зазначається, що найбільше від ворожих обстрілів потерпають прифронтові Запоріжжя, Херсон, Марганець, Комишуваха, а також населені пункти, прилеглі до лінії бойового зіткнення.

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