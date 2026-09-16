Пожар на предприятии по производству боеприпасов произошел в Словакии

В среду, 16 сентября, в Словакии произошел пожар в цехе предприятия ZVS Holding, производящего боеприпасы.

Об этом сообщает Noviny, информирует Цензор.НЕТ.

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Вероятная причина пожара

По словам представителя группы MSM, которой принадлежит этот холдинг, пожар вспыхнул на крыше здания во время ремонтных работ, которые выполняла подрядная компания.

Густой черный дым был виден из нескольких районов города. Местные власти призвали жителей города Снина, расположенного недалеко от места пожара, не открывать окна, не включать кондиционеры и держаться подальше от места происшествия.

MSM Group входит в состав Czechoslovak Group (CSG) миллиардера Михала Стрнада. ZVS Holding специализируется на производстве крупно- и среднекалиберных боеприпасов для танков, артиллерии и ракетных установок, а также на производстве минометных снарядов.

Пострадавших нет

Спикер CSG Андрей Чиртек сообщил изданию Novinky, что пожар на производственной территории MSM Group был обнаружен в 12:00.

"Пожар вспыхнул на крыше здания во время его ремонта, который выполняла внешняя подрядная компания", - сказал он.

Он рассказал, что все сотрудники были немедленно эвакуированы и никто не пострадал. Пожар удалось локализовать через два часа, а тушение продолжалось на месте происшествия в сотрудничестве с пожарными, добавил спикер.

"Из-за инцидента производство на пострадавшем производственном объекте было временно приостановлено. Масштабы ущерба и причины пожара еще будут оценены и выяснены. Мы не будем комментировать их подробнее до завершения расследования. Компания полностью сотрудничает с пожарными и соответствующими органами власти", - подытожил Чиртек.

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