Пожежа на підприємстві із виробництва боєприпасів сталася у Словаччині

У середу, 16 вересня, у Словаччині сталася пожежа у цеху підприємства ZVS Holding, що виробляє боєприпаси.

Про це повідомляє Noviny, інформує Цензор.НЕТ.

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Ймовірна причина пожежі

За словами представника групи MSM, якій належить цей холдинг, пожежа спалахнула на даху будівлі під час ремонтних робіт, які виконувала підрядна компанія.

Густий чорний дим було видно з кількох районів міста. Місцева влада закликала мешканців міста Сніна, яке знаходиться близько до місця пожежі, не відкривати вікна, не вмикати кондиціонери та триматися подалі від місця інциденту.

MSM Group належить до Czechoslovak Group (CSG) мільярдера Міхала Стрнада. ZVS Holding спеціалізується на виробництві велико- та середньокаліберних боєприпасів для танків, артилерії та ракетних установок, а також на виробництві мінометних снарядів.

Постраждалих немає

Речник CSG Андрей Чіртек повідомив виданню Novinky, що пожежу на виробничій території MSM Group було виявлено о 12:00.

"Пожежа спалахнула на даху будівлі під час її ремонту, який виконувала зовнішня підрядна компанія", – сказав він.

Він розповів, що всіх співробітників було негайно евакуйовано і ніхто не постраждав. Пожежу вдалося локалізувати через дві години, а гасіння продовжувалося на місці події у співпраці з пожежниками, додав речник.

"Через інцидент виробництво на постраждалому виробничому об’єкті було тимчасово призупинено. Масштаби збитків та причини пожежі ще будуть оцінені та з’ясовані. Ми не будемо коментувати їх детальніше до завершення розслідування. Компанія повністю співпрацює з пожежниками та відповідними органами влади", – підсумував Чіртек.

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