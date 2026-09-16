Четыре человека пострадали в результате удара РФ по центру Кропивницкого
Сегодня, 16 сентября, российские войска нанесли удар по центру Кропивницкого в Кировоградской области, в результате чего есть пострадавшие.
Об этом сообщил глава ОВА Андрей Райкович, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечается, на данный момент известно о четырех пострадавших. Троим из них оказывают помощь в медицинских учреждениях. Одна женщина от госпитализации отказалась.
Повреждения получили несколько частных домов, детский сад и автомобиль.
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