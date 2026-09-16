Чотири людини постраждали внаслідок удару РФ по центру Кропивницького
Сьогодні, 16 вересня, російські війська завдали удару по центру Кропивницького в Кіровоградській області, внаслідок чого є постраждалі.
Про це повідомив голова ОВА Андрій Райкович, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо
Як зазначається, наразі відомо про чотирьох постраждалих. Трьом з них надають допомогу в медичних закладах. Одна жінка від госпіталізації відмовилась.
Пошкоджень зазнали кілька приватних будинків, дитячий садочок та авто.
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