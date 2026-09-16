В Литве сбили российский дрон "Гербера", - Науседа

В Литве выяснили, что беспилотник, сбитый ракетой в ночь на 15 сентября, оказался российской "Герберой".

Об этом говорится в заявлении президента Литвы Гитанаса Науседы для Delfi, которое цитирует Цензор.НЕТ.

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Науседа рассказал о сбитом дроне

Президент Литвы отметил, что в настоящее время специалисты анализируют электронную часть беспилотника. По его словам, это может помочь установить больше данных о происхождении дрона и обстоятельствах его полета.

Науседа предположил, что дрон мог быть нейтрализован средствами радиоэлектронной борьбы ВСУ. Из-за этого, по его словам, беспилотник мог оказаться на территории Литвы вместо Украины.

"Пока анализируется его электронная часть. Похоже, информацию удастся восстановить и получить значительно больше данных о том, откуда он прибыл, а также при каких обстоятельствах", - заявил президент Литвы.

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Литва ищет альтернативу ракетам

Науседа заявил, что подобных инцидентов в будущем может стать больше. Он подчеркнул необходимость своевременно выявлять беспилотники и быстро реагировать на угрозу.

По его словам, для нейтрализации дронов нужно использовать не только ракеты, но и другие средства.

"Существует целый спектр средств ПВО, перехватчиков дронов малой дальности, и они должны служить альтернативными способами", - отметил Науседа.

Президент Литвы также сообщил, что страна укрепляет интегрированную противовоздушную оборону. В то же время, по его словам, в ходе ее работы по-прежнему допускаются ошибки.

"Хочется, чтобы риск для жизни людей был максимально минимизирован", - подчеркнул Науседа.