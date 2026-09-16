У Литві збили російський дрон "Гербера", – Науседа

У Литві з’ясували, що безпілотник, який у ніч проти 15 вересня був збитий ракетою, виявився російською "Герберою".

Про це йдеться у заяві президента Литви Гітанаса Науседи для Delfi, яку цитує Цензор.НЕТ.

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Науседа розповів про збитий дрон

Президент Литви зазначив, що наразі фахівці аналізують електронну частину безпілотника. За його словами, це може допомогти встановити більше даних про походження дрона та обставини його польоту.

Науседа припустив, що дрон міг бути нейтралізований засобами радіоелектронної боротьби ЗСУ. Через це, за його словами, безпілотник міг опинитися на території Литви замість України.

"Поки що аналізується його електронна частина. Схоже, інформацію вдасться відновити і отримати значно більше даних про те, звідки він прибув, як і за яких обставин", – заявив президент Литви.

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Литва шукає альтернативу ракетам

Науседа заявив, що подібних інцидентів у майбутньому може стати більше. Він наголосив на необхідності своєчасно виявляти безпілотники та швидко реагувати на загрозу.

За його словами, для нейтралізації дронів потрібно використовувати не лише ракети, а й інші засоби.

"Існує цілий спектр засобів ППО, перехоплювачів дронів малої дальності, і вони повинні бути альтернативними способами", – зазначив Науседа.

Президент Литви також повідомив, що країна зміцнює інтегровану протиповітряну оборону. Водночас, за його словами, під час її роботи все ще трапляються помилки.

"Хочеться, щоб ризик для життя людей був максимально мінімізований", – наголосив Науседа.