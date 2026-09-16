Мелони опровергла предположения о досрочных выборах в Италии

Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что планирует оставаться на посту до истечения срока полномочий парламента осенью следующего года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в материале Reuters.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Мелони заверила, что не планирует досрочных выборов

Мелони заявила, что хочет работать до конца каденции, и подчеркнула стабильность своего правительства.

"Я хотела бы оставаться на посту до конца срока полномочий парламента. Я горжусь стабильностью этого правительства", — сказала она на пресс-конференции после заседания кабинета министров.

Правительство Мелони в этом месяце стало самым долговечным правительством в Италии со времен Второй мировой войны.

Мелони возглавляет консервативную коалицию, в которую входят ее партия "Братья Италии", "Лига" и "Вперед, Италия".

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Европе обеспокоены будущим "Коалиции желающих" после политических перемен во Франции и Великобритании, - The Telegraph

В коалиции Мелони возникали разногласия

Предположения о возможных досрочных выборах появились на фоне роста поддержки нового ультраправого движения "Национальное будущее" во главе с бывшим генералом Роберто Ванначчи. По данным источника, это оттянуло часть голосов от лагеря Мелони.

В то же время Мелони заявила, что правительство продолжит работу, пока у нее есть прочное и надежное парламентское большинство.

"Мы намерены продолжать управлять страной, пока у меня есть такое прочное и надежное большинство", - сказала премьер-министр.

В последние месяцы между партиями коалиции возникали разногласия. В июле нижняя палата парламента неожиданно отклонила правительственную поправку о избирательной реформе. Часть депутатов правящей коалиции не поддержала эту инициативу.

Читайте также: Только наивные думают, что Россия остановится на Украине, - министр обороны Италии Крозетто