Мелоні спростувала припущення про дострокові вибори в Італії

Прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що планує залишатися на посаді до завершення терміну повноважень парламенту восени наступного року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у матеріалі Reuters.

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Мелоні запевнила, що не планує дострокових виборів

Мелоні заявила, що хоче працювати до кінця каденції та наголосила на стабільності свого уряду.

"Я хотіла б залишатися на посаді до кінця терміну повноважень парламенту. Я пишаюся стабільністю цього уряду", — сказала вона на пресконференції після засідання кабінету міністрів.

Уряд Мелоні цього місяця став найбільш довготривалим урядом в Італії з часів Другої світової війни.

Мелоні очолює консервативну коаліцію, до якої входять її партія "Брати Італії", "Ліга" та "Вперед, Італіє".

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У коаліції Мелоні виникали розбіжності

Припущення про можливі дострокові вибори з'явилися на тлі зростання підтримки нового ультраправого руху "Національне майбутнє" на чолі з колишнім генералом Роберто Ванначчі. За даними джерела, це відтягнуло частину голосів від табору Мелоні.

Водночас Мелоні заявила, що уряд продовжить роботу, доки вона має міцну та надійну парламентську більшість.

"Ми маємо намір продовжувати керувати країною, доки я маю таку міцну та надійну більшість", — сказала прем'єр-міністерка.

Останніми місяцями між партіями коаліції виникали розбіжності. У липні нижня палата парламенту несподівано відхилила урядову поправку щодо виборчої реформи. Частина депутатів правлячої коаліції не підтримала цю ініціативу.

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