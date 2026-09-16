Медведчук давал деньги на первые шоу Зеленского, - Мендель

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель утверждает, что кум Путина Виктор Медведчук оказывал финансовую поддержку Владимиру Зеленскому в начале его карьеры в шоу-бизнесе.

Об этом она написала в социальной сети Facebook, сообщает Цензор.НЕТ.

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"Первые шоу Зеленского финансировал Медведчук"

По ее словам, Зеленский якобы несколько месяцев "оббивал пороги Медведчука". После чего Оксана Марченко - жена Медведчука - убедила мужа спонсировать будущие проекты Зеленского.

"Кстати, именно Медведчук дал первые деньги Зеленскому на его первые шоу. Несколько месяцев Владимир Александрович ходил к Медведчуку, Оксана Марченко уговорила мужа спонсировать "нашего Вовку". Затем еще много лет Вовка работал на пропаганду Медведчука. Об этом мне рассказали друзья Зеленского, уточнив, что "это же знают все"", - написала экс-секретарь Зеленского.

Фото: скриншот поста Юлии Мендель

Заявление Мендель прозвучало вскоре после того, как ее не пустили в здание Европейского парламента, где она планировала выступить на мероприятии ультраправой немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдН). Она связывает это с санкциями и заявила, что намерена выступить онлайн.

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Санкции против Мендель

Напомним, что 13 сентября президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие санкции СНБО против своей бывшей пресс-секретаря Юлии Мендель.

Реагируя на это решение, Мендель заявила, что применение санкций против граждан Украины является антиконституционным.

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