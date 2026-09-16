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Новини Мендель про Зеленського Санкції проти Юлії Мендель
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Медведчук давав гроші на перші шоу Зеленського, - Мендель

Зеленський, Мендель

Колишня прессекретарка президента України Юлія Мендель стверджує, що кум Путіна Віктор Медведчук надавав фінансову підтримку Володимиру Зеленському на початку його шоу-бізнесової кар'єри.

Про це вона написала у соцмережі фейсбук, повідомляє Цензор.НЕТ.

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"Перші шоу Зеленського фінансував Медведчук"

За її словами, Зеленський нібито кілька місяців "оббивав пороги Медведчука". Після чого Оксана Марченко - дружина Медведчука переконала чоловіка проспонсорувати майбутні проєкти Зеленського. 

"До речі, саме Медведчук дав перші гроші Зеленському на його перші шоу. Кілька місяців Володимир Олександрович оббивав пороги Медведчука, Оксана Марченко вмовила чоловіка проспонсорувати "нашого Вовку". Потім ще багато років Вовка працював на пропаганду Медведчука. Це мені розповіли друзі Зеленського, уточнивши, що "це ж знають усі"", - написала експрессекретарка Зеленського.

допис Мендель
Фото: скриншот допису Юлії Мендель
  • Заява Мендель пролунала незадовго після того, як її не пустили до будівлі Європейського парламенту, де вона планувала виступити на заході ультраправої німецької партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Вона пов'язує це з санкціями та заявила, що має намір виступити онлайн.

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Санкції проти Мендель

Нагадаємо, що 13 вересня президент України Володимир Зеленський ввів у дію санкції РНБО проти своєї колишньої прессекретарки Юлії Мендель.

Реагуючи на рішення, Мендель заявила, що застосування санкцій проти громадян України є антиконституційним.

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Автор: 

Зеленський Володимир (27011) Медведчук Віктор (1370) фінансування (1602) Мендель Юлія (261)
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Топ коментарі
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16.09.2026 23:34 Відповісти
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Якщо вже бути точним, то це не була партія регіонів. Коли стався розкол, і туди прийшов Яник, і назвали партією Регіонів, то Порошенко вже її покинув, і приєднався до Ющенка. Хоча кому, це цікаво.
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16.09.2026 23:44 Відповісти
+13
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16.09.2026 23:47 Відповісти

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