278 боев за сутки: наиболее ожесточенные бои ведутся на Покровском и Константиновском направлениях, - Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 278 боевых столкновений. РФ нанесла 106 авиаударов и совершила 2366 обстрелов, причем наибольшее количество атак пришлось на Покровское направление.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в утреннем сводке Генштаба ВСУ.

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Вчера противник нанес 106 авиационных ударов, сбросил 356 управляемых авиабомб. Кроме того, захватчики применили 7106 дронов-камикадзе и осуществили 2366 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, 33 из них — с применением реактивных систем залпового огня.

В Сумской области артиллерийским обстрелам врага подверглись населенные пункты Садки, Толстодубово, Коренок, Кучеровка, Безсаловка, Нескучное, Павловка, Иволжанское, Садки, Рожковичи, Потаповка, Бачевск, Малая Слободка, Горки, Рыжевка, Писаревка, Марьино и Михальчина Слобода. Также обстреляны Логи Черниговской области. Кроме того, авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Чуйковка, Сумы, Пустогород, Кучеровка, Хотынь Сумской области.

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток зафиксировано три штурмовых действия противника.

На Южно-Слобожанском направлении украинские подразделения отразили 17 атак. Захватчики пытались продвинуться в сторону населенных пунктов Казачья Лопань, Терновая, Рубежное, Малая Волчья, Радьковка, а также в районе Лимана, Вильчи, Старицы.

На Купянском направлении враг один раз атаковал в районе Ковшаровки.

Попытки вклиниться в нашу оборону отбиты на Лиманском направлении, где оккупанты шесть раз атаковали в сторону Шейковки, Лимана и в районах Новоегоровки, Новоселовки.

На Славянском направлении противник совершил три штурмовые атаки вблизи Кривой Луки.

На Краматорском направлении оккупанты дважды атаковали в районах Юрковки и Федоровки.

На Константиновском направлении зафиксировано 29 атак. Захватчики вели штурмовые действия в районах Константиновки, Ильиновки, Долгой Балки, Роскошного, Торецкого, а также в направлениях Николаевки, Павловки, Новогригоровки, Кучерова Яра, Вольного.

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Наибольшее количество штурмовых действий зафиксировано на Покровском направлении, где наши защитники отразили 31 атаку. Враг проявлял активность в районах населенных пунктов Кучеров Яр, Вольное, Новое Шахово, Торецкое, Ганновка, Новый Донбасс, Дорожное, Доброполье, Покровск, Сергеевка, Удачное и Молодецкое.

На Александровском направлении захватчики совершили три атаки в сторону Березового и в районе Рыбного.

На Гуляйпольском направлении враг предпринял три попытки продвинуться в сторону Воздвижевки, Новоселевки и в районе населенного пункта Доброполье.

На Ореховском направлении наши защитники остановили одну попытку противника продвинуться вперед в сторону Приморского.

На Приднепровском направлении за прошедшие сутки враг не проводил штурмовых действий.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не выявлено.

Удары по врагу

За прошедшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения живой силы противника, семь пунктов управления и точек запуска БПЛА, три артиллерийские системы и позиции артиллерии оккупантов.

Всего за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1960 человек. Также уничтожен один танк, шесть боевых бронированных машин, 43 артиллерийские системы, семь реактивных систем залпового огня, три средства противовоздушной обороны, 14 наземных робототехнических комплексов, 1439 беспилотных летательных аппаратов, 461 единица автомобильной и пять единиц специальной техники противника.

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