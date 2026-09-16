Войска РФ проводят инфильтрацию на Александровском направлении и хотят выйти на административную границу Донецкой области, - ГВ "Південь"

На Александровском направлении российские войска проводят операции по проникновению и пытаются выйти к административной границе Донецкой области.

Об этом сообщила спикер Группировки войск (сил) "Південь" Анастасия Шевченко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ.

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Подробности

"На Александровском направлении противник проводит инфильтрацию и стабилизационные действия с целью удержания текущей линии боевого столкновения", - рассказала спикер.

По ее словам, на этом участке противник стремится выйти на административную границу Донецкой области и восстановить утраченные позиции в Днепропетровской области.

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Что предшествовало

Ранее в Группировке войск (сил) "Південь" сообщили, что российские войска начали наносить авиационно-бомбовые удары по морским и речным портам Николаева, а также активизировали применение "бандеролей".

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