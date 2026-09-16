Війська РФ проводять інфільтрацію на Олександрівському напрямку і хочуть вийти на адмінмежу Донеччини, - УВ "Південь"
На Олександрівському напрямку російські війська проводять заходи інфільтрації та намагаються вийти на адміністративну межу Донецької області.
Про це розповіла речниця Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"На Олександрівському напрямку противник проводить заходи інфільтрації та стабілізаційні дії з метою втримати актуальну лінію бойового зіткнення", - розповіла речниця.
За її словами, на цій ділянці противник прагне вийти на адміністративну межу Донецької області та відновити втрачені позиції на Дніпропетровщині.
Що передувало
Раніше в Угрупованні військ (сил) "Південь" розповіли, що російські війська почали завдавати авіаційно-бомбових ударів по морських і річкових портах Миколаєва, а також активізували застосування "Бандеролей".
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