Війська РФ проводять інфільтрацію на Олександрівському напрямку і хочуть вийти на адмінмежу Донеччини, - УВ "Південь"

На Олександрівському напрямку російські війська проводять заходи інфільтрації та намагаються вийти на адміністративну межу Донецької області.

Про це розповіла речниця Угруповання військ (сил) "Південь" Анастасія Шевченко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

"На Олександрівському напрямку противник проводить заходи інфільтрації та стабілізаційні дії з метою втримати актуальну лінію бойового зіткнення", - розповіла речниця.

За її словами, на цій ділянці противник прагне вийти на адміністративну межу Донецької області та відновити втрачені позиції на Дніпропетровщині.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наступ на Олександрівському напрямку: бійці полку "Скеля" показали, як звільнили понад 120 кв. км. ВIДЕО

Що передувало

Раніше в Угрупованні військ (сил) "Південь" розповіли, що російські війська почали завдавати авіаційно-бомбових ударів по морських і річкових портах Миколаєва, а також активізували застосування "Бандеролей".

Також дивіться: Перші кадри операції "Вівальді": Третій армійський корпус розкрив деталі застосування міддл-страйків проти логістики окупантів. ВIДЕО