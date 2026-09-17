Сикорский ответил на угрозы РФ уничтожить Польшу за 2–3 дня: "Пример Украины показал, что ядерное превосходство трудно использовать"

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на заявление помощника российского диктатора Николая Патрушева о якобы возможности уничтожить польское государство за два-три дня. Он подчеркнул, что подобные ядерные угрозы со стороны Москвы Варшава слышит уже около 20 лет.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Сикорский заявил в эфире Polsat News.

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По словам польского министра, российские генералы угрожают Польше ядерной войной на протяжении двух десятилетий, а кремлевские пропагандисты делают это постоянно.

"Советским, а теперь уже российским товарищам следует осознать соотношение сил. Они тоже должны понимать, на что идут, когда угрожают нам", — подчеркнул Сикорский.

Глава польского МИД признал, что Россия имеет преимущество в сфере ядерного вооружения. В то же время, по его словам, война против Украины продемонстрировала ограниченные возможности Москвы использовать это преимущество для достижения своих целей.

"Но, как Россия убедилась на примере Украины, это преимущество трудно использовать. Если бы Россия могла решить эту войну с помощью ядерного шантажа, она бы уже это сделала", — отметил министр.

Ранее, как сообщал Цензор.НЕТ, Патрушев заявил, что в случае начала Варшавой военных действий против России Польша якобы "прекратит свое существование через два-три дня". Сикорский ранее также подчеркивал необходимость усиливать готовность Польши к российским провокациям.

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