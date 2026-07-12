Сегодня у Путина нет средств для нападения на Польшу, - Сикорский
В настоящее время у России нет средств для нападения на Польшу. Однако, основываясь на ошибочных оценках, российский диктатор Владимир Путин все равно напал на Украину, поэтому он может принять еще одно подобное решение.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".
Польша серьезно воспринимает угрозу со стороны РФ
Так, по словам Сикорского, Польша не испытывает паники в отношении России, но серьезно относится к ее угрозам.
"Беспокойство есть, потому что Путин напал на Украину, основываясь на оптимистичных и совершенно ложных оценках. Он вызвал огромные человеческие страдания и серьезные экономические убытки по всей Европе, приняв это безумное и преступное решение о вторжении в Украину. Поэтому мы не можем исключать, что, хотя он и не способен победить, он все равно может принять еще одно подобное решение", - сказал министр.
Провокации РФ против Польши
Также он прокомментировал информацию британской газеты The Telegraph о том, что США якобы передали Варшаве предупреждение о возможной вооруженной провокации России против Польши, чтобы "проверить решимость НАТО".
Сикорский сказал, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию, но "новость поступила из авторитетного издания, поэтому, вероятно, она правдива".
Сигнал россиянам
Кроме того, министр выразил надежду, что разоблачение намерений России заставит ее отказаться от этих планов.
"Именно поэтому мы посылаем россиянам сигнал: мы знаем, что они что-то готовят, так же как это было перед вторжением в Украину. И, заранее разоблачая их намерения, я надеюсь, что нам удастся убедить их отказаться от своей агрессивной позиции", - сказал он.
В то же время Сикорский убежден, что у Москвы нет достаточных ресурсов для нападения на Польшу.
"Когда россияне нам угрожают, мы воспринимаем эти угрозы всерьез. Но сегодня у Путина нет средств, чтобы напасть на нас: самое большее, он может попытаться устроить какую-то провокацию. Ему до сих пор не удалось завоевать Донбасс после почти тринадцати лет попыток", - подчеркнул он.
Что предшествовало
- Накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что имеются подтвержденные и достоверные данные разведки о том, что Россия готовит новые масштабные гибридные провокации в Европе.
- Также Сикорский сообщал, что российская агентура и миллионы троллей в интернете пытаются "разогреть" польско-украинские эмоции на фоне спора между странами.
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