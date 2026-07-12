Сьогодні Путін не має засобів для нападу на Польщу, - Сікорський

Нині Росія не має засобів, щоб напасти на Польщу. Утім, ґрунтуючись на хибних оцінках, російський диктатор Володимир Путін все одно напав на Україну, тож він може ухвалити ще одне подібне рішення.

Про це заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

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Польща серйозно сприймає загрозу з РФ

Так, за словами Сікорського, Польща не відчуває паніки щодо Росії, але серйозно ставиться до її погроз.

"Занепокоєння є, бо Путін напав на Україну, ґрунтуючись на оптимістичних і цілком хибних оцінках. Він спричинив величезні людські страждання та серйозні економічні збитки по всій Європі, ухваливши це божевільне й злочинне рішення про вторгнення в Україну. Тому ми не можемо виключати, що, хоч він і не здатен перемогти, він все одно може ухвалити ще одне подібне рішення", – пояснив міністр.

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Провокації РФ проти Польщі

Також він прокоментував інформацію британської газети The Telegraph про те, що США нібито передали Варшаві попередження про можливу збройну провокацію Росії проти Польщі, щоб "випробувати рішучість НАТО".

Сікорський сказав, що не може ні підтвердити, ні спростувати цю інформацію, але "новина походить з авторитетного видання, тож, ймовірно, вона правдива".

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Сигнал росіянам

Крім того, міністр висловив сподівання, що викриття намірів Росії змусить її відмовитися від цих планів.

"Саме тому ми надсилаємо росіянам сигнал: ми знаємо, що вони щось готують, так само як це було перед вторгненням в Україну. І, заздалегідь викриваючи їхні наміри, я сподіваюся, що нам вдасться переконати їх відмовитися від своєї агресивної позиції", – пояснив він.

Водночас Сікорський переконаний, що Москва не має достатньо ресурсу для нападу на Польщу.

"Коли росіяни нам погрожують, ми сприймаємо ці погрози серйозно. Але сьогодні Путін не має засобів, щоб напасти на нас: щонайбільше він може спробувати влаштувати якусь провокацію. Йому досі не вдалося завоювати Донбас після майже тринадцяти років спроб", – наголосив він.

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